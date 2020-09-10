Sırbistan çekilme kararı aldı

Belarus'ta gerçekleşecek olan 'Slav Kardeşliği 2020' askeri tatbikatından Sırbistan çekildiğini duyurdu. Rusya'ysa bu kararı 'saygıyla karşıladıklarını' söyledi ve Sırbistan'ın kararının 'Batı baskısıyla' verilmediğini iddia etti.





Sırbistan’ın Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, buna yanıt olarak Sırp hükümetinin bütün ülkelerdeki bütün askeri tatbikatları altı ay süreyle dondurma kararı aldığını söyledi. Avrupa Birliği, Belgrad'ın Belarus'ta yapılacak askeri tatbikatlara katılmayı reddetmesini talep etmişti.





Vulin, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nin güçlü ve haksız baskısı altında olduğunu ve altı ay boyunca NATO, CSTO, Rusya, ABD, Çin veya Avrupa Birliği ile herhangi bir ortak askeri faaliyete katılmayacağını söyledi.





Bir Sırp askeri birliği, 10-15 Eylül tarihlerinde Belarus'ta yapılacak Slav Kardeşliği 2020 askeri tatbikatına katılacaktı. Üç taraflı tatbikat ilk kez 2015 yılında Rusya'da yapıldı. Sırbistan 2016 Kasım'ında ev sahipliği yaptı. 2017 yılının Haziran ayında Belarus'da ve 2018'de yine Rusya'da yapıldı.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın Belgrad'ın diğer ülkelerle ortak askeri tatbikatları askıya alma kararına saygıyla karşıladığını söyledi.





"Sırp makamlarının kararına saygı duyuyoruz." diyen Peskov, Moskova'nın Belgrad'ın kararını Batı'dan gelen baskıya dayandırıp dayandırmadığı sorulduğunda olumsuz yanıt verdi.





Peskov "Sırbistan'ın bütün askeri tatbikatları altı ay süreyle askıya almaya karar verdiği bir gerçektir, bunun Rusya veya başka bir ülkeyle hiçbir ilgisi yoktur." dedi.