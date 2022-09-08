Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan cephesinden 'işgal' açıklaması /08 Eylül 2022 20:03

Sırbistan cephesinden 'işgal' açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından yapılan açıklamada Kosova yönetimi ve ortaklarının, ülkenin kuzeyindeki Sırpların yaşadığı Metohiya'yı "işgal edeceğini" iddia etti.

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Kosova'da bir süre önce patlak veren Arnavut ve Sırplar arasındaki gerilim yatışmış gibi gözükse de bölge diken üstünde.

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'ın yaptığı açıklamada Kosova'nın kuzeyinde yer alan ve Sırpların yaşadığı bölgeye Kosova yönetimi tarafından bir operayon yapılacağını iddia ettiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksander Vucic, Belgrad'ın "Kosova'dan daha kötü haberler" aldığını söyledi.

Vucic, Priştine yönetiminin, Kosova'nın kuzeyindeki Metohiya'yı "sessizce işgal etmek için bir plan hazırladıklarını" öne sürdü.

Vucic, "Priştine, QUİNT ülkelerinden (ABD, İngiltere , Almanya, Fransa ve İtalya) gelen destek kuvvetlerinin yardımıyla, Metohiya'yı sessizce işgal etmeye çalışıyorlar. Oraya sözde içişleri bakanı atamak istiyorlar" dedi.

AB VE KOSOVA'YI UYARDI

Vucic, Kosova ve Sırbistan'da arasında bulunan Gazivode gölüne dikkat çekerek, "Gölün tamamen kontrol altına alınması, Brüksel anlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
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