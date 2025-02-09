Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden döndü /09 Şubat 2025 00:24

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden döndü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ölümden döndü. Vucic'in içinde bulunduğu seyir halindeki makam aracının lastiği yerinden çıktı. Vucic hayati tehlike atlatırken o anlar kameraya yansıdı.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ülkenin kuzeyindeki bir köyü ziyaret için aracıyla yolculuk yaparken, seyir halindeki zırhlı makam aracının lastiği yerinden çıktı. Olayın ardından araç şoförü otomobili kenara çekerken, olayda yaralanan olmadı. Vucic, başka bir araca geçerek ziyaret programına devam etti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda'daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir" dedi.

Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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