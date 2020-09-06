Samanyolu Haber /Gündem / Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in . Trump karşısında zor anları /06 Eylül 2020 10:10

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in . Trump karşısında zor anları

ABD Başkanı Trump'ın, Sırbistan'ın Temmuz ayında İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını açıkladığı sırada Cumhurbaşkanı Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Vucic'in söz konusu maddenin anlaşmada yer aldığından haberi olmadığı yorumları yapıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Beyaz Saray'da Sırbistan ve Kosova liderleriyle bir araya geldi ve iki ülkenin ekonomik ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump ayrıca Kosova ile İsrail'in birbirlerini tanıyacağını ve Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Temmuz ayında Tel Aviv'en Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurdu.

Ancak bu sırada yanında bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trump'ın büyükelçilik açıklamasını yaptığı sırada Vucic'in önce şaşırmış bir yüz ifadesiyle önündeki anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı, daha sonra da yanında bulunan kişilere dönüp baktığı görüldü.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda gazeteci, "Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı" yönündeki anlaşma maddesini, Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu değerlendirmesini yaptı.
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