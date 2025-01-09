Sırbistan’dan beklenmedik açıklama!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Sırbistan, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisiyle bazı savunma anlaşmalarını feshetti. Ancak Sırbistan, daha önce Rusya’dan temin ettiği silahların bakım ve onarımını sürdürmeye devam edecek.





Sırbistan Genelkurmay Başkanı General Milan Mojsilovic, Vecernje Novosti gazetesine verdiği röportajda, askeri iş birliği kapsamında yapılan bazı anlaşmaların feshedildiğini, bazılarının ise belirsiz bir süre için askıya alındığını açıkladı.





General Mojsilovic, yaptırımlara rağmen Rus yapımı silahların tedarikini sürdürebilmek için bu silahların lisanslı üretiminin diğer ülkelerde sağlandığını belirtti. Ayrıca, Sırp ordusunun Rus yapımı silahlar için bakım, yedek parça üretimi ve onarım konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.





Mojsilovic, yeni silah tedarikinin şu anda neredeyse imkânsız hale geldiğini, bu durumu diplomatik yollarla aşmaya çalıştıklarını söyledi. “Bazı anlaşmaları feshettik, bazılarını ise uluslararası ilişkilerin normalleşmesini umut ederek beklemeye aldık,” ifadelerini kullandı.





Rusya ile ticaret zorlaşıyor





Rusya ile savunma iş birliği sekteye uğrasa da Sırbistan, enerji ve diğer ticaret alanlarında Rusya ile güçlü bağlarını sürdürmeye çalışıyor. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin (RSMD) raporuna göre, yaptırımlar nedeniyle enerji, metalurji ve savunma sanayii gibi sektörlerde Moskova’nın Batı Balkanlar’daki ticari pozisyonları zayıflıyor.





2022 yılında Sırbistan ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 4,28 milyar dolarla rekor kırmıştı. Ancak 2023 yılında bu ticaret hacmi, yaptırımların etkisiyle düşüşe geçti. Yaptırımların enerji ihracatını daha fazla etkilemesi bekleniyor.





Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, 2024 yılı sonunda katıldığı Verona Avrasya Ekonomik Forumu’nda, ülkenin Rusya’dan gaz tedarikini artırmak istediğini belirtti. Sırbistan, şu anda Rus gazını TürkAkım boru hattı üzerinden alıyor. Ancak 2024 yılının başlarında Sırbistan’a gaz ihracatında keskin bir düşüş yaşanmıştı.