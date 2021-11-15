Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.





A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan, 2-1 kazandı.





Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.





İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.





Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken Portekiz, play-offlara kaldı.Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çimlerin üzerine oturduğu ve üzüntüsünü gizleyemediği dikkat çekerken ünlü Sırp raket Novak Djokovic de sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu paylaştı.B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.