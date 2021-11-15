Samanyolu Haber /Spor / Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı /15 Kasım 2021 13:35

Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi.

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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan, 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken Portekiz, play-offlara kaldı.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çimlerin üzerine oturduğu ve üzüntüsünü gizleyemediği dikkat çekerken ünlü Sırp raket Novak Djokovic de sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.

B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.
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