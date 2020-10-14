Samanyolu Haber /Spor / Sırbistan-Türkiye maçında 4 gol /14 Ekim 2020 23:57

Sırbistan-Türkiye maçında 4 gol

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki mücadelede Sırbistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Mücadelede 4 gol vardı.

SHABER3.COM

UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan'ı konuk eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2-0 geriye düştüğü maçı Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle çevirerek 1 puanı kurtardı.

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Milinkovic ve Aleksandar Mitrovic'in penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçen Sırbistan'a A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ile karşılık verdi.

Bu sonuç sonrası Türkiye üçüncü beraberliğini alırken, puanını da 3'e çıkardı. Konuk Sırbistan ise puanını 2 yaptı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Rusya maçında cezalı duruma düştü.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemedi.

Grubun diğer maçında ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sırbistan-Türkiye maçında 4 gol Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:42:23