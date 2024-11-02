Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 14 ölü

Ancak Sırp uzmanlar yerel medyaya verdikleri demeçte, çalışmaların binada yapısal bir değişikliğe yol açabileceğini ve bunun da dolaylı olarak çatının çökmesine neden olabileceğini belirttiler.





Sırbistan'da tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 14 kişi için anma töreni düzenlendi







Sırbistan Başbakanı Miloš Vucevic, hükümetin cumartesi gününü ulusal yas günü ilan etmesinin ardından, 'Bu bizim için, tüm Sırbistan için kara bir cuma,' dedi.



Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde Cuma günü bir tren istasyonunun girişindeki beton çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken, kurbanlar için anma töreni düzenlendi.



Novi Sad Hastanesi Genel Müdürü, yaralıların en az üçünün durumunun kritik olduğunu ve ikisinin "hayati tehlike arz eden" yaralanmalar nedeniyle ameliyata alındığını bildirdi.



Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, kurtarma ekipleri ağır makinelerle enkazı kaldırmaya devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.



İçişleri Bakanı, "Bu büyük, çok büyük bir kaza. Ne yazık ki, hepimiz anında müdahaleye hazır olsak da polis, itfaiyeciler, kurtarma ekipleri, ambulanslar ve sağlık çalışanlarının yapacak hiçbir şeyi yoktu çünkü ölü sayısı yaralı sayısından fazlaydı," diye konuştu.





Başkent Belgrad'da televizyona konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Kan bağışında bulunan, yaralıların ve ölülerin kurtarılmasına yardım eden tüm iyi insanlara çok teşekkür ediyorum ve bu zor günden bir ders çıkarabileceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.



Sırbistan'ın devlet demiryolu şirketi Zeleznice Srbije, kazanın yerel saatle 11:50'de meydana geldiğini açıkladı.



Şirket, istasyon girişinin üzerindeki inşaatın, istasyon binasında yakın zamanda yapılan yeniden inşa çalışmalarının bir parçası olmadığını belirtti.



İstasyonun son yıllarda iki kez yenilendiği bildirildi.



Başbakan Miloš Vucevic ise, "Bu bizim için, tüm Sırbistan için kara bir cuma," dedi.



Vucevic, çatının 1964 yılında inşa edildiğini ve ne olduğunu ve trajediden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi.



İstifa çağrılarına yanıt olarak Altyapı Bakanı Goran Vesic de yeniden inşa için verilen inşaat izninin dış tenteyi içermediğini belirtti.



Ancak Sırp uzmanlar yerel medyaya yaptıkları açıklamada, yenileme çalışmalarının binada yapısal bir değişikliğe yol açmış olabileceğini ve bunun da dolaylı olarak çatının çökmesine neden olabileceğini söyledi.



Sırbistan hükümeti, cumartesiyi yas günü ilan etti.



Novi Sad sakinlerinden Ivan Trifunovic, "Eğer bir çatı düzgün inşa edilemediyse, o zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Üç ay önce yenilenmişti. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ben bir öğrenciyim ve o tren istasyonunu kullanıyorum. Belgrad'a arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum. Ne diyebilirim ki, bu bir felaket," dedi.



Euronews'te yer alan habere göre Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde Cuma günü bir tren istasyonunun girişindeki beton çatının çökmesi sonucu on dört kişi hayatını kaybetti.Ambulanslar ve diğer acil durum ekipleri şehir merkezindeki istasyona sevk edildi ve iş makinesi operatörleri enkazı kaldırarak hayatta kalanları aradı. Ağır iş makineleri enkazın büyük bölümünü kaldırırken, yaklaşık 80 kurtarma görevlisi olay yerindeydi.Voyvodina eyaletinin başkenti Novi Sad'daki bina yakın zamanda yenilenmişti. Bölgenin idarecisi Miloš Vucevic, "Bu bizim için, tüm Sırbistan için kara bir cuma," dedi.Vucevic, çatının 1964 yılında inşa edildiğini ve ne olduğunu, trajediden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi.Sırbistan'ın devlet demiryolu şirketi Zeleznice Srbije, kazanın saat 11:50'de meydana geldiğini bildirdi. Şirket, istasyon girişinin üzerindeki yapının, yakın zamandaki restorasyonun bir parçası olmadığını ifade etti.