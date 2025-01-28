Sırbistan'da yolsuzluk protestoları Başbakan'ı devirdi

Sırbistan'da Başbakan Miloş Vuçeviç, ülkede Kasım ayından bu yana yolsuzluğa karşı yayılan protesto dalgası nedeniyle istifa etti.





DW Türkçe'nin haberine göre salı günü düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklayan Vuçeviç, "Durumu daha karmaşık hale getirmemek ve toplumdaki tansiyonu daha da artırmamak üzere bu adıma karar verdim" dedi. Novi Sad Belediye Başkanının da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Vuçeviç, "Böylelikle en radikal protestocuların da tüm talepleri karşılanmış oluyor" ifadesini kullandı.





Kasım ayında ülkenin en büyük ikinci şehri Novi Sad'daki tren istasyonunun çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmişti. Felaket öncesinde istasyonun kapsamlı tadilattan geçirilmiş olması yoğun tepkilere yol açmış, inşaat projelerindeki denetimsizlik ve hükümetteki yolsuzluklar gündeme taşınmıştı. Olaydan hükümeti sorumlu tutan ve sayıları hızla artan protestocular başkent Belgrad'da her gün gösteri düzenleyerek sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.





Başbakan'ın istifa açıklaması, başını öğrencilerin çektiği binlerce protestocunun başkent Belgrad'daki ana kavşaklardan birini kapattıkları 24 saatlik kitle gösterisinin ardından geldi. Göstericiler Salı sabahı kavşağı boşaltarak gece kurdukları çadırları kaldırdı.





Novi Sad'daki tren istasyonunun çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmişti.Novi Sad'daki tren istasyonunun çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmişti.





İktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin başkanlığı görevine 2023'te gelen ve 2024'te Başbakan olan Vuçeviç, tren istasyonunda tadilatın başladığı dönemde Novi Sad kentinin belediye başkanıydı.





İstasyondaki kazanın ardından hakkında soruşturma başlatılan Ulaştırma Bakanı da istifa etmişti.