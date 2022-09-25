Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan'dan Rusya'ya karşı ezber bozan çıkış: Tanımıyoruz /25 Eylül 2022 18:06

Sırbistan'dan Rusya'ya karşı ezber bozan çıkış: Tanımıyoruz

Moskova yönetiminin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Rusya'ya katılım referandumunu yapmasına Sırbistan'dan sürpriz bir tepki geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki işgal bölgelerinde yaptığı referanduma farklı tepkiler gelmeye devam ediyor.

Genel anlamda Rusya ile paralel politikalar izleyen Sırbistan yönetiminden ise söz konusu referandumlarla ilgili sürpriz bir tavır geldiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikola Selakoviç, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenmesi planlanan referandumlara ilişkin tepki gösterdi.

Selakoviç, ülkesinin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumları "tanımayacaklarını" söyledi.

Selakoviç, "Bu, ulusal ve devlet çıkarlarımıza, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve sınırların dokunulmazlığına tamamen aykırı olacaktır" dedi.

Selakoviç ayrıca, ülkesinin, Rusya ile imzaladığı karşılıklı iş birliği anlaşmasının 1996'dan beri yürütülen teknik bir konu olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, MİT'in kendisini neden hedef gösterdiğini anlattı

Cevheri Güven, MİT'in kendisini neden hedef gösterdiğini anlattı

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:44:24