Sırbistan'dan Rusya'ya karşı ezber bozan çıkış: Tanımıyoruz

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki işgal bölgelerinde yaptığı referanduma farklı tepkiler gelmeye devam ediyor.





Genel anlamda Rusya ile paralel politikalar izleyen Sırbistan yönetiminden ise söz konusu referandumlarla ilgili sürpriz bir tavır geldiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikola Selakoviç, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenmesi planlanan referandumlara ilişkin tepki gösterdi.Selakoviç, ülkesinin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumları "tanımayacaklarını" söyledi.Selakoviç, "Bu, ulusal ve devlet çıkarlarımıza, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve sınırların dokunulmazlığına tamamen aykırı olacaktır" dedi.Selakoviç ayrıca, ülkesinin, Rusya ile imzaladığı karşılıklı iş birliği anlaşmasının 1996'dan beri yürütülen teknik bir konu olduğunu söyledi.