Sırbistan'dan S-400 açıklaması geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almayı planlamadıklarını söyledi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Vucic, Rusya’nın hava savunma sistemlerini övdüğü açıklamasında S-400’ler için “Benim gördüğüm kadarıyla bu etkileyici bir sistem. Ama satın almayı planlamıyoruz çünkü otoyollar inşa ettiğimiz ve bir dizi diğer projeye yatırım yaptığımız için buna ödeyecek paramız yok” dedi.





Devlet televizyonuna konuşan Vucic, “Bunun gibi bir silahınız varsa kimse size saldıramaz” dediği S-400’lerin bulunduğu yerlerde ABD ve İsrail uçaklarının uçmadıklarını söyledi ve bu duruma Türkiye ve Suriye’yi örnek gösterdi. Vucic, İsrail uçaklarının Golan Tepeleri hariç Suriye’de uçmadıklarını söyledi.





Sırbistan’ın hava savunmasını Pantsir sistemi ve ABD’nin yaptırım listesinde olmayan diğer silahlarla güçlendireceğini de sözlerine ekledi.