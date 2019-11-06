Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan'dan S-400 açıklaması geldi /06 Kasım 2019 21:51

Sırbistan'dan S-400 açıklaması geldi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve büyük tartışmalara neden olan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili bir iddia da Sırbistan ile ilgili olarak gündeme gelmişti. Sırbistan'dan S-400 füzeleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almayı planlamadıklarını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Vucic, Rusya’nın hava savunma sistemlerini övdüğü açıklamasında S-400’ler için “Benim gördüğüm kadarıyla bu etkileyici bir sistem. Ama satın almayı planlamıyoruz çünkü otoyollar inşa ettiğimiz ve bir dizi diğer projeye yatırım yaptığımız için buna ödeyecek paramız yok” dedi.

Devlet televizyonuna konuşan Vucic, “Bunun gibi bir silahınız varsa kimse size saldıramaz” dediği S-400’lerin bulunduğu yerlerde ABD ve İsrail uçaklarının uçmadıklarını söyledi ve bu duruma Türkiye ve Suriye’yi örnek gösterdi. Vucic, İsrail uçaklarının Golan Tepeleri hariç Suriye’de uçmadıklarını söyledi.

Sırbistan’ın hava savunmasını Pantsir sistemi ve ABD’nin yaptırım listesinde olmayan diğer silahlarla güçlendireceğini de sözlerine ekledi.
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