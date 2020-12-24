Sırf bu yıl kendini çıplak aratmayan 167 kişi darp edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin konuştuğu çıplak aramayı inkar ederek, “Polis Teşkilatı’na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. ‘Çıplak arama’ iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur” dedi.







‘SOYLU, HAKARET VE TEHDİT SAVURUYOR’





Soylu’nun bu sözlerin cevap veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, çıplak aramanın genelgede olduğunu belirterek, Soylu’ya, “Ülkemin geldiği şu seviyesizliğe bakın. Kendi mevzuatından bihaber bir İçişleri Bakanı milletle dalga geçer gibi bir de hakaret ve tehdit savuruyor. Çıplak arama zaten mevzuatta var. Ayrıca sadece bu yıl çıplak aramaya direndiği için darp edilen tescilli en az 167 kişi var” sözleriyle tepki gösterdi.





“İçişleri bakanı çıplak aramayı kategorik olarak reddetmek ve polisin böyle bir yetkisi yok demesi gerekirken, tehdit ve hakareti tercih ediyor” diyen Yeneroğlu, çıplak arama yapan kolluğun, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 28 C maddesine dayandığını kaydetti.





‘HER HUKUKSUZLUĞU YAPIYORLAR’





Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak Anayasa Mahkemesine tehdit savuran, hukuku ayak bağı gören, AİHM kararlarını takmayız diyen birisinden hukuka uymasını veya hukuksuzluk yapan kolluğun üzerine gitmesini beklemek maalesef gerçekçi değil. Zaten mevzuat yetki verse de vermese de her hukuksuzluğu yapıyorlar.”