“Şirin Akleh’i öidüren silah tespit edilmiş olabilir”

El Cezire muhabiri Akleh, Batı Şeria’da İsrail ordusunun bölgede düzenlediği baskınlarla ilgili haber yaptığı sırada ateşli silahla öldürüldü. İsrailli yetkilinin yaptığı açıklama, soruşturma açısından küçük bir ilerleme olarak yorumlanıyor.









Kurşunun İsrail tarafından gelmiş olabileceği ihtimaliyle ilgili olarak, Filistinli bir kişinin bir İsrail askeri aracını hedef almasını karşılık olarak İsrailli bir askerin ateş etmiş olabileceği ancak Akleh’i öldüren kurşun incelenmeden bununla ilgili net bir sonuca varılamayacağı savunuldu.





Olay anında Akleh’in yanında olan gazetecilerin yanısıra Filistinli yetkililer, Akleh’in bölgedeki İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü savunuyor. İsrail ordusu ise Akleh’in, bölgedeki İsrail askerleriyle Filistinli savaşçılar arasında çıkan çatışmalar sırasında öldüğü, Akleh’e isabet eden kurşunun hangi tarafın silahından çıktığının bilinmediği iddiasında.İsrail yetkilileri Filistinli yetkililerle ortak soruşturma yürütmeyi teklif etti ancak Akleh’in ölümüne neden olan kurşunu ellerinde tutan Filistinli yetkililer “İsrail’e güvenmedikleri” gerekçesiyle teklifi reddetti. Kendileri de olayla ilgili bir soruşturma yürüten Filistinli yetkililer, İsrail hariç tüm ülkelerle ortak bir soruşturma yürütmeye hazır olduklarını ifade ediyor.İsrail ordusunun soruşturmayla ilgili geçen hafta yayınlanan ilk raporunda, Akleh’in ölümüyle ilgili iki olası senaryo olduğuna dikkat çekildi. Raporda, bir olasılığa göre Akleh’in Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulduğu, bir diğer olasılığa göre ise İsrail askerlerinin hedefi olduğu belirtiliyor.Associated Press haber ajansına konuşan İsrailli askeri yetkili, “Soruşturmada, Şirin’in olduğu noktaya yakın bir yerde çatışma anında ateşlenmiş olma ihtimali olan, İsrail Savunma Güçleri’ne ait bir silaha odaklanılmış durumda” dedi.Kimliğini açıklamayan yetkili, Filistinli yetkililerin soruşturmada işbirliğine giderek kurşunun İsrail tarafından incelenmesine izin vermesi durumunda “karşılaştırma yapabileceklerini” söyledi.Diğer taraftan, merkezi Hollanda’da olan bağımsız araştırma merkezi Bellingcat de başta sosyal medyada yayınlanan görüntüler olmak üzere çeşitli açık kaynaklardan topladıkları bilgiye dayalı bir inceleme yürütüyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bugün yaptığı açıklamada, ABD vatandaşı olan Filistin asıllı gazetecinin ölümüyle ilgili “kapsamlı ve şeffaf” bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineledi.Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampının olduğu bölgede haber yaptığı sırada silahla vurularak yaşamını yitiren gazeteci Akleh, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi ve İsrail’in kontrolu elde tuttuğu Filistin topraklarındaki halkın zor yaşam koşullarını 20 yıldan fazla süredir yakından takip ediyordu.Akleh’in ölümü nedeniyle uluslararası toplumdan tepki alan İsrail yetkilileri, Akleh’in cenazesinde İsrail polisinin sert müdahalesi nedeniyle de eleştirildi.