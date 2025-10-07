Samanyolu Haber /Gündem / Şirketler borç ödeyemiyor: Her 100 liralık ticari kredinin 38 lirası batık /07 Ekim 2025 17:17

Şirketler borç ödeyemiyor: Her 100 liralık ticari kredinin 38 lirası batık

BDDK verilerine göre, inşaat ve eğitim sektörlerinde kullanılan her 100 liralık kredinin 38 lirası takibe düşerken, imalat sanayindeki batık miktarı ikiye katlandı.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründeki takipteki kredi hacmi (NPL) son bir yılda yüzde 90 gibi rekor bir artışla, 1 Ekim 2025 itibarıyla 503 milyar TL’ye ulaştı.

Nefes Gazetesi’nin haberine göre, toplam nakdi kredi hacmi bir yılda 14,8 trilyon TL’den 21,09 trilyon TL’ye yükselirken, borcun ödenememe oranı sektörler bazında ciddi farklılıklar gösterdi.

İNŞAAT VE EĞİTİM SEKTÖRLERİNDE ALARM

Takipteki alacakların en yüksek orana ulaştığı sektörler dikkat çekti:

İnşaat ve Eğitim: Bu iki sektörde kullanılan kredinin yüzde 38’i takibe düştü. İnşaat sektöründeki batık kredi miktarı bir yılda yüzde 37 artarak 49,8 milyar TL’ye ulaştı.

İmalat Sanayi: Takibe düşen kredi miktarı bir yılda yüzde 103 artışla 75,85 milyar TL’ye yükseldi ve miktar olarak en yüksek batık hacmini oluşturdu.

Enerji Sektörü: Kullandığı kredinin yüzde 24’ünü ödeyemedi.

Toptan/Perakende: Takipteki kredi miktarı bir yılda iki katından fazla artarak 54,7 milyar TL’ye çıktı ve kredilerin yüzde 22’si takibe düştü.

BATIK KREDİLER BANKALARIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Serap Durusoy, takipteki alacakların bu denli yükselmesinin sistemik riskleri artırdığını belirtti. Durusoy, artan batık kredilerin, bankaların risk seviyesini yükseltirken, reel sektöre yeni kredi açma iştahını da azalttığını vurguladı. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine rağmen inşaat sektöründe batığın artması, sektördeki krizin büyüdüğünü gösteren önemli bir sinyal olarak yorumlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şirketler borç ödeyemiyor: Her 100 liralık ticari kredinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:34