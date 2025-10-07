Şirketler borç ödeyemiyor: Her 100 liralık ticari kredinin 38 lirası batık





İNŞAAT VE EĞİTİM SEKTÖRLERİNDE ALARM





BATIK KREDİLER BANKALARIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründeki takipteki kredi hacmi (NPL) son bir yılda yüzde 90 gibi rekor bir artışla, 1 Ekim 2025 itibarıyla 503 milyar TL’ye ulaştı.Nefes Gazetesi’nin haberine göre, toplam nakdi kredi hacmi bir yılda 14,8 trilyon TL’den 21,09 trilyon TL’ye yükselirken, borcun ödenememe oranı sektörler bazında ciddi farklılıklar gösterdi.Takipteki alacakların en yüksek orana ulaştığı sektörler dikkat çekti:İnşaat ve Eğitim: Bu iki sektörde kullanılan kredinin yüzde 38’i takibe düştü. İnşaat sektöründeki batık kredi miktarı bir yılda yüzde 37 artarak 49,8 milyar TL’ye ulaştı.İmalat Sanayi: Takibe düşen kredi miktarı bir yılda yüzde 103 artışla 75,85 milyar TL’ye yükseldi ve miktar olarak en yüksek batık hacmini oluşturdu.Enerji Sektörü: Kullandığı kredinin yüzde 24’ünü ödeyemedi.Toptan/Perakende: Takipteki kredi miktarı bir yılda iki katından fazla artarak 54,7 milyar TL’ye çıktı ve kredilerin yüzde 22’si takibe düştü.Prof. Dr. Serap Durusoy, takipteki alacakların bu denli yükselmesinin sistemik riskleri artırdığını belirtti. Durusoy, artan batık kredilerin, bankaların risk seviyesini yükseltirken, reel sektöre yeni kredi açma iştahını da azalttığını vurguladı. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine rağmen inşaat sektöründe batığın artması, sektördeki krizin büyüdüğünü gösteren önemli bir sinyal olarak yorumlandı.