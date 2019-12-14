Şirketler borçlu, yatırım yok

Yılsonuna doğru tüketim ve kredi talebinde sınırlı da olsa artış olmasına rağmen, şirketler yatırım konusunda hala güvensiz. Ancak özel sektördeki “faiz indirimi” sevincine rağmen, şirketler yeni yatırım kararı almak konusunda hala tedirgin. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, “Faiz indirimleri piyasa beklentilerine paralel gelse de, şirketlerdeki yüksek borçluluk sorunu devam ettiği için yatırımlarda canlanma göremiyoruz” diye konuşuyor. Türkiye’de gerek tüketiciler gerekse şirketler açısından dolara yönelişin devam ettiğine işaret eden Demiralp, faizlerin ciddi anlamda düşürülmesine rağmen Merkez Bankası politikalarına güvenin henüz tam olarak oluşmadığını, Türkiye’nin ülke risk priminin (CDS) ise bir türlü istenen düzeyde düşmediğine dikkat çekiyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Saray’ın talebiyle başlayan faiz indirimi politikasının Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı yerine büyümeye odaklandığı şeklinde yorumlandığını kaydeden Demiralp, “Bu gelişme kurum bağımsızlığının bozulduğu algısını da güçlendiriyor. Hızlı mevzuat değişiklikleri nedeniyle uluslararası yatırımcı Türkiye’ye yatırım yapmaya hala çekiniyor. Ekonomiye güven henüz sağlanabilmiş değil” şeklinde konuşuyor.