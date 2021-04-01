Şirketlere kıyak, vatandaşa zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugün yürürlüğe giren yeni tarifesinden özel şirketlere çifte kıyak çıktı. Elektrik dağıtım bedeli binde 40 oranında arttı, devletin şirketlere sattığı elektriğin birim fiyatında ise yüzde 17 oranında indirime gidildi.





CHP’nin Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK’nin bu kararına tepki gösterdi. Akın, “İktidar vatandaşımızı değil, şirketleri kolluyor. Hem şirketlerin kasasına giren dağıtım bedelini artırdılar hem de şirketlere satılan elektriğin birim fiyatı düşürdüler. Vatandaşın fatura indirim beklentisi ise başka bahara kaldı” dedi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise halk için acil indirim talebinde bulundu.





EPDK’nin kararını yorumlayan CHP’li Akın, son dönemde vatandaşın “belini büken” enerji fiyatlandırmasını BirGün’e değerlendirdi. Akın, “Elektrik birim fiyatında yapılan indirimin neredeyse iki katı tutarında dağıtım bedeli arttı. Başka bir deyişle vatandaşın ödeyeceği fatura değişmeyecek ancak faturadan özel dağıtım şirketlerine ayrılan pay artacak. Vatandaşa indirim yok, şirketlere kıyak var” dedi.





İNDİRİM BAŞKA BAHARA





EPDK’nin kararında ayrıca Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) aktif enerji toptan satış tarifesinde şirketlere indirim yapıldığına da dikkati çeken Akın, “21 dağıtım şirketinin çoğunun borç batağında olduğu, bu şirketlerin yükümlü oldukları altyapı yatırımını bile yapamaz durumda olduklarını biliyoruz. Salgın hastalık tehlikesi nedeniyle ülke çapında esnafından çiftçisine, sanayicisinden sokaktaki satıcısına kadar vatandaşlarımız ya geçim kaynağını kaybetti ya da gelirlerinde büyük kayıplar yaşadı. Halk bir yandan sağlıkları için endişe ederken diğer yandan maddi zorluklarla boğuşmak durumunda kaldı. Halkın sorunlarına çözüm üretmesini beklediği iktidar, vatandaşın indirim beklentisini başka bahara bırakarak, dağıtım şirketlerini kollamaya devam etti” diye konuştu.





İNDİRİM BEKLENTİSİ HAYAL

EMO Genel Merkezi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iktidarın enerji politikasına tepki gösterdi. Faturalarda acil indirim talep edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Sanayi ve tarımsal sulama aboneleri için uygulanan enerji bedelinde yüzde 0.1, ticarethane, mesken ve aydınlatma aboneleri için de yüzde 0.2 oranında indirim yapılırken şehit aileleri ve muharip malul gaziler için indirim oranı yüzde 0.4 olmuştur. Ancak söz konusu indirim, dağıtım bedellerine yapılan yüzde 0.4 zamla yok edilirken tüketicinin toplam ödeyeceği fatura değişmemiştir.”





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YENİ TARİFELER





- EÜAŞ’ın toptan satış fiyatlarında belirlediği yeni tarife:





1 Ocak 2021: 1 kWh fiyatı 20,50 kuruş





4 Ocak 2021: 1 kWh fiyatı 16,91 kuruş





- Şirketlerin uyguladığı dağıtım bedelindeki yeni tarife:





1 Ocak 2021: 100 TL fatura için belirlenen dağıtım bedeli 24,64 TL





4 Ocak 2021: 100 TL fatura için belirlenen dağıtım bedeli 24,74 TL