Şirketlerin battığını ilan etmesi için de 19 bin TL gerekiyor

İflas için başvuru talep eden zor durumdaki şirketlerin konkordato başvuru ücretlerine zam yapıldı. İflas gideri 18.000 TL’ye, ilan bedeli 700 TL’ye, diğer iş ve işlemler tutarı da 400 TL’ye yükseltildi.





ARTIŞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konkordato gider avansı tarifesine göre, konkordato talep edenlerin yatıracağı iflasa tabi olanlar yönünden 17 bin lira iflas gideri 18 bin liraya, Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanacak ilan bedelinin asgari tutarı 650 liradan 700 liraya, diğer iş ve işlemler için 350 lira olarak belirlenen tutar da 400 liraya yükseltildi. Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için ödenecek 1000 lira üzerinden 5 aylık ücret tutarı olarak belirlenen ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.