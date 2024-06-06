Samanyolu Haber /Gündem / Şirketten çalışanlara uyarı: Paylaşırsanız... /06 Haziran 2024 15:54

Şirketten çalışanlara uyarı: Paylaşırsanız...

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasından 4 ay sonra iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

SHABER3.COM

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında arama kurtarma çalışmaları son bir haftada aynı bölgede yoğunlaşmıştı.

İki kişinin daha cansız bedenine gece saatlerinde ve sabaha karşı yapılan tarama çalışmalarına ulaşıldı. Bugün öğle saatlerinde de bir kişiye ulaşıldığı öne sürülüyor. Bu da doğrulanırsa toprak altında bir işçi kalmış olacak.

Çalışmalar, toprak altında kalan son işçi için de aynı bölgede yoğunlaşmış durumda.

Ayrıca Sözcü'nün ulaştığı bilgiye göre şirket tarafından işçilere herhangi bir şekilde dışarıyla bilgi paylaşmamaları için uyarıda bulunuldu.  

İşçilere şu mesaj atıldı:  "Şirket içinde fotoğraf video  çekilerek sosyal medyada paylaşılması şirket politikaları ve yasal mevzuatları gereğiyle yasaktır. Tespit edilen personeller hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır bilginize.”
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