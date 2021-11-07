Samanyolu Haber /Dünya / Sirkten büyük firar: 8 deve sokakta dolaşırken bulundu /07 Kasım 2021 11:45

Sirkten büyük firar: 8 deve sokakta dolaşırken bulundu

İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Cuma sabah saatlerinde bir sirkten kaçan 8 deve ve bir lamanın sokakta dolaşırken bulunduğunu söyledi.

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Hayvanların sahibi Quiros Sirki, olayın hayvan hakları aktivistleri tarafından gerçekleştirilen bir "sabotaj" olduğunu dile getirdi.

Hayvanlar, sirkin yakınlarında yer alan kentin güneyindeki Carabranchel ilçesinde yerl saatle 05.00'te bulundu.

Polis, "sağlıklı ve sağlam" bir şekilde iade edilebilmeleri için hayvanlarla ilgilenildiğini söyledi.

Sirk yöneticisi Mati Munoz, AFP'ye yaptığı açıklamada, hayvanların bulunduğu bölgedeki elektrikli tellerin kesildiğini ifade etti.

MADAGASKAR FİLMİ GERÇEK OLDU

Dreamwork'ün 3 film halinde yayınladığı animasyonu Madagaskar'da da hayvanat bahöesindeki hayvanlar firar ederek şehir sokaklarına heyacanlı bir macera yaşıyordu.


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