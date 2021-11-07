Sirkten büyük firar: 8 deve sokakta dolaşırken bulundu

Hayvanlar, sirkin yakınlarında yer alan kentin güneyindeki Carabranchel ilçesinde yerl saatle 05.00'te bulundu.
Polis, "sağlıklı ve sağlam" bir şekilde iade edilebilmeleri için hayvanlarla ilgilenildiğini söyledi.
Sirk yöneticisi Mati Munoz, AFP'ye yaptığı açıklamada, hayvanların bulunduğu bölgedeki elektrikli tellerin kesildiğini ifade etti.
MADAGASKAR FİLMİ GERÇEK OLDU
Dreamwork'ün 3 film halinde yayınladığı animasyonu Madagaskar'da da hayvanat bahöesindeki hayvanlar firar ederek şehir sokaklarına heyacanlı bir macera yaşıyordu.