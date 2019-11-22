Samanyolu Haber /Gündem / Sırları mezara götürmemiş mi? 'Hepsini yazdı ve teslim etti' iddiası /22 Kasım 2019 13:30

Sırları mezara götürmemiş mi? 'Hepsini yazdı ve teslim etti' iddiası

Dün ölen 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 'sırlarını' yazılı olarak çocuğuna bıraktığı öne sürüldü.

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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, tarafından yazılan iddiaya göre Yaşar Büyükanıt, ölümünün ardından Türkiye siyasi tarihine geçen 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası' ve Tayyip Erdoğan'la yaptığı ve hala 'sır' olarak nitelendirilen Dolmabahçe görüşmesinin de aralarında bulunduğu birçok sırrını mezara götürmedi. 

Ataklı 'Yaşar Büyükanıt her şeyi yazmış' başlıklı bugünkü yazısında, Büyükanıt'ın 'sırlarını' yazılı olarak çocuğuna bıraktığını öne sürdü.  

Ataklı, "Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmenin 'mezara kadar' bir sır olarak kalacağını açıklamıştı. Oysa demokratik bir hukuk devletinde devleti yönetenlerin yapacakları hiçbir görüşme sır olarak kalamaz, mutlaka zapta geçirilir. Anladığım kadarıyla bu görüşmede zabıt da tutulmamıştı. Durum böyle olunca, doğal olarak yıllar süren bir tartışma ortamı da yaratılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu görüşmede Erdoğan’ın, Büyükanıt’a bazı ‘şahsi belgeler’ gösterdiği, bunun üzerine Büyükanıt’ın, Ergenekon operasyonuna hiç karşı çıkmadığı, ordu üzerinde oynanan oyunların da bu görüşmeden sonra başladığı ileri sürülmüştü" diye yazan Ataklı kendisine bu bilgiyi veren kişinin sözlerini şöyle aktardı:

‘Yaşar Paşa’nın her şeyi dolmakalemle ve kendi el yazısıyla yazdığını biliyorum. Bu yazdıklarını kız evladına teslim etti. Ona ölümünden sonra bunu açıklaması konusunda bir vasiyeti yok. Ama gerek görmesi halinde bunu açıklamasında bir sakınca olmadığını da belirtti. Hatta bunun bir kitap olabileceğini bile söyledi.’

Bakalım evladı bu yazıları kamuoyu ile paylaşacak mı?
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