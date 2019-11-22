Sırları mezara götürmemiş mi? 'Hepsini yazdı ve teslim etti' iddiası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, tarafından yazılan iddiaya göre Yaşar Büyükanıt, ölümünün ardından Türkiye siyasi tarihine geçen 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası' ve Tayyip Erdoğan'la yaptığı ve hala 'sır' olarak nitelendirilen Dolmabahçe görüşmesinin de aralarında bulunduğu birçok sırrını mezara götürmedi.





Ataklı 'Yaşar Büyükanıt her şeyi yazmış' başlıklı bugünkü yazısında, Büyükanıt'ın 'sırlarını' yazılı olarak çocuğuna bıraktığını öne sürdü.





Ataklı, "Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmenin 'mezara kadar' bir sır olarak kalacağını açıklamıştı. Oysa demokratik bir hukuk devletinde devleti yönetenlerin yapacakları hiçbir görüşme sır olarak kalamaz, mutlaka zapta geçirilir. Anladığım kadarıyla bu görüşmede zabıt da tutulmamıştı. Durum böyle olunca, doğal olarak yıllar süren bir tartışma ortamı da yaratılmış oldu" ifadelerini kullandı.





"Bu görüşmede Erdoğan’ın, Büyükanıt’a bazı ‘şahsi belgeler’ gösterdiği, bunun üzerine Büyükanıt’ın, Ergenekon operasyonuna hiç karşı çıkmadığı, ordu üzerinde oynanan oyunların da bu görüşmeden sonra başladığı ileri sürülmüştü" diye yazan Ataklı kendisine bu bilgiyi veren kişinin sözlerini şöyle aktardı:



