Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak Cezaevi'nde artık Kürtçe ve aile üyelerine sarılmak yasak! /12 Ağustos 2024 17:14

Şırnak Cezaevi'nde artık Kürtçe ve aile üyelerine sarılmak yasak!

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret eden avukat Fadıl Tay, tutukluların aile fertlerine sarılmaları ve telefonda Kürtçe konuşmalarına yasak getirildiğini söylediğini paylaştı.

SHABER3.COM

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklularla 8 Ağustos'ta görüşen Şırnak Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyesi avukat Fadıl Tay, yaşanan ihlalleri anlattı. Cezaevi müdürünün değişmesinin ardından ihlallerin arttığını söyleyen Tay, tutukluların telefon görüşmesinde aileleriyle Kürtçe konuşmasının yasaklandığını belirtti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre Tay, "8 Ağustos'ta siyasi ve adli tutuklularla görüşme gerçekleştirdik. Cezaevi müdürünün değişmesiyle birlikte saldırıların ve ihlallerinin artığını ifade ettiler" dedi. Tutukluların cezaevi müdürünün kendilerine "Telefon görüşmelerinde ailelerinizle Kürtçe konuşmayacaksınız" dediğini  paylaşan Tay, "Bu anayasaya aykırıdır. Cezaevi kanuna aykırılıktır. Onların bunu uygulama gibi bir hakları yok. Bu uygulama tek başına bir işkencedir" diye kaydetti.

Avukat görüşlerinde kalem ve evrakların bulundurulmasının da engellendiğini aktaran Tay, tutukluların açık görüşte aile fertlerine sarılmasının da yasaklandığını belirtti. Tay, "Cezaevi müdürü tutuklulara 'Uyuduğunuzda koğuştaki ışığı kapatmayacaksınız ki biz görelim ne yapıyorsunuz' demiş. Bu da kanunları ayaklar altına almaktır. Bununla da sınırlı kalmamışlar 'Ailelerinizle yaptığınız görüşmelerde sarılmayacaksınız' denilmiş. Bu insanlık dışı bir uygulama. Görüşe giden avukatlar da hiçbir evrak ve kalemle içeriye giremiyor. Bunların hepsi tamamıyla keyfidir. Ben de bu uygulamayla karşılaştım. Savcılığa başvurdum, 'böyle bir kanun yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Baronun 13 Ağustos'ta cezaevine giderek detaylı rapor hazırlayacağını dile getiren Tay, "Tutukluların aktarımlarını cezaevi yönetimiyle görüşeceğiz. Gereken yerlere başvurularımızı yapacağız. Bu uygulamalar 1990'lı yılları akıllara getiriyor. O yıllarda tutuklulara, 'Türkçe konuş çok konuş' diyorlardı. Şimdi bu uygulamalarda bu politikaların bir devamıdır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şırnak Cezaevi'nde artık Kürtçe ve aile üyelerine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:40:39