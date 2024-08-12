Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak’ta saldırı: 1 ölü, 8 yaralı /12 Ağustos 2024 17:43

Şırnak’ta saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak’ta Çalışkan Beldesi yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi yakınlarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre patlama, saat 12.30 sıralarında Siyahkaya bölgesinde bulunan maden ocakları mıntıkasında 34 YHF 60 plakalı yolcu minibüsü ve bir başka aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.
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