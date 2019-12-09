Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'tan acı haber: 3 şehit /09 Aralık 2019 14:21

Şırnak'tan acı haber: 3 şehit

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisi şehit oldu , 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

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Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi şehit oldu 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.
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