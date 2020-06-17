Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta patlama: 4 işçi hayatını kaybetti /17 Haziran 2020 21:52

Şırnak'ta patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta meydana gelen patlama nedeniyle 4 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Şırnak’ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yapan sivil aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Şırnak Valiliği, ''İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır'' ifadeleri kulanıldı.
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