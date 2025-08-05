Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Sabah saatlerinde yayınlanan bir programa konuk olan Glisic, yayının bir bölümünde aniden rahatsızlandı. Kameraların canlı yayını kesmesinin ardından sağlık ekipleri stüdyoya çağrıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Glisic’in yoğun bakıma alındığı belirtildi.



Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, yaptığı açıklamada, “Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı halde hastaneye getirildi. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Durumu oldukça ciddi” dedi.



Sırbistan’da uzun süredir siyasetin içinde olan Glisic, 2024 yılında kurulan Kamu Yatırımları Bakanlığı’nın başına getirilmişti.