Samanyolu Haber /Gündem / Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi /05 Ağustos 2025 17:03

Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, başkent Belgrad’daki bir televizyon stüdyosunda katıldığı canlı yayında fenalaştı. Bakanın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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Sabah saatlerinde yayınlanan bir programa konuk olan Glisic, yayının bir bölümünde aniden rahatsızlandı. Kameraların canlı yayını kesmesinin ardından sağlık ekipleri stüdyoya çağrıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Glisic’in yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, yaptığı açıklamada, “Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı halde hastaneye getirildi. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Durumu oldukça ciddi” dedi.

Sırbistan’da uzun süredir siyasetin içinde olan Glisic, 2024 yılında kurulan Kamu Yatırımları Bakanlığı’nın başına getirilmişti.
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