Sırp çete liderinin tüyler ürperten katliam arşivi ortaya çıktı

















(DİĞER FOTOĞRAFLARI, HASSAS KİŞİLERİN PSİKOLOJİSİNİ BOZABİLECEĞİ İÇİN YAYINLAMIYORUZ / SAMANYOLUHABER.COM)











Sırp çeteleri Kavac ve Skaljari arasındaki çatışmanın ayrıntılarının yer aldığı dosyada işkence yapılarak öldürülen çete üyelerinin fotoğrafları dava dosyasının klasörlerine girdi.Odatv'den Can Özçelik, işkence fotoğrafları ve dava dosyasının ayrıntılarına ulaştı.İlk fotoğrafta yere yatırılmış bir şekilde elleri arkadan bağlı olan kişi Skaljari çetesi elemanı.İşkence edildiği anlaşılan kişinin arkasında fotoğraf verenlerden biri Kavac çetesi elemanı. İkinci kişi de aynı çete üyesi Lalic Srdan.İkinci fotoğrafta ise yine Kavac örgütü tarafından işkence edilerek öldürülen bir kişi yer alıyor. Vahşice öldürülen kişinin fotoğrafta kafası ve ayaklarının kesildiği görülüyor.Üçüncü ve dördüncü fotoğraf da bir katliama ait.Elleri ve ayakları bağlanmış olan üç kişinin işkenceyle öldürüldüğü anlaşılıyor.İstanbul’da öldürülen Jovan Vukotiç’in de Türkiye’ye sahte pasaportla giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.Sahte kimlikli Jovan Vukotiç’e oturma izni verildiği de ortaya çıkmıştı.Jovan Vukotiç, 2 Ekim 2020’de “Predrag Popovic” adına düzenlenmiş sahte pasaport ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.Sahte pasaportla Türkiye’de yaşamaya başlayan Jovan Vukotiç, sahte pasaport ve “Predrag Popovic” adıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak “İkamet İzin Belgesi” istedi.Sahte pasaportla yapılan başvuruyu kabul eden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’e, “Predrag Popovic” adına “İkamet izin Belgesi” verdi.