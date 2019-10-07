Sırp Cumhurbaşkanı'ndan gazeteciye 'Erdoğan' azarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile bir araya geldi. Vucic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalar yaparak iki ülke arasındaki iş birliğini masaya yatırdı.







Basın toplantısı sırasında bir muhabirin sorduğu soru üzerine araya giren Vucic canlı yayında ilginç görüntüye sebep oldu. Vucic, muhabirin Türkiye ile ilgili sorusunu kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin Kosova’yı tanımasının Türkiye-Sırbistan ilişkisindeki tek sorun olduğu yönündeki sorusu kamera karşısında kriz çıkardı. Soruyu soran gazeteci ve kameralar yanıt beklerken Vucic bir anda devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zoom yapan kameralar bir anda Vucic’e döndü. Vucic, “Türkiye kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Biz burada Türkiye’ye ders verecek durumda değiliz. Asla öyle bir niyetimiz yok. Bunun bize hiçbir faydası olmayacaktır ve burada kendimizi akıllı göstermiş olmayız. Menfaatlerimizin farklılaştığı noktalar olabilir ama biz ona kendisini kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.





Vucic, “Lütfen bir ev sahibi olarak söylüyorum, Sırplar olarak biz iyi ev sahipliği yapamazsak, miasfirimizi de kendimizi de çok üzmüş ve kırmış oluruz. Rahatsız etmemek önemli” dedi.



