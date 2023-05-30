Sırp raket Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı krize neden oldu

Sözcü.com.tr 'de yer alan habere göre Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2016 ve 2021 şampiyonu Djokovic ile dünya sıralamasının 114. basamağındaki Kovacevic karşılaştı. Sırp raket Djokovic 6-3, 6-2 ve 7-6’lık setlerle maçı 3-0 kazandı.





Tüm dünyanın merakla takip ettiği maçın ardından yıldız ismin hareketi olay oldu. Roland Garros’ta adını 2. tura yazdıran Djokovic kameraya “Kosova Sırbistan’ın kalbi – şiddeti durdurun” yazdı. Kosova’yı Sırbistan’ın bir parçası olarak gören ünlü isme bu mesajından sonra sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun bir skandal olduğunu ve Kosova’nın bağımsızlığını baltaladığını savunanlar Djokovic’in ceza almasını istedi.





2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak kabul eden Sırbistan’da daha önce yine Djokovic’in paylaştığı bir tweet gündem olmuştu. Attığı tweet’te Sırpça, “Nerede eski Yugoslavya ülkesi varsa, Tanrı onu korusun” yazan Djokovic, haritada Kosova’yı Sırbistan’ın içerisinde göstererek tepki çekmişti.





Kosova'nın kuzeyinde 26 Mayıs'ta Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova'da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.Toprak zeminin başarılı isimlerinden dünya 52 numarası Fabio Fognini, Felix Auger-Aliassime’i (10 numaralı seribaşı) 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) mağlup ederek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.Cameron Norrie (14) de organizasyona davetle katılan Benoit Paire ile oynadığı ilk tur mücadelesini 3,5 saat sonunda 3-2 kazandı.Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ilk turda elendi. Turnuvaya elemelerden katılan klasmanın 134. sırasındaki Elina Avanesyan, Bencic’i 2-1’lik (6-3, 2-6, 6-4) skorla geçti.2018 Fransa Açık’ta final oynayan dünya 30’uncusu Sloane Stephens ise Karolina Pliskova’yı (16) 2-0 (6-0, 6-4) yenerek tur atladı.Alcaraz ve Garcia 2. tura çıktıSezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 5 numaralı seribaşı Caroline Garcia 2. tura yükseldi. Rafael Nadal’ın yokluğunda erkeklerin şampiyonluk adayları arasındaki Alcaraz, dünya sıralamasının 159. basamağındaki Flavio Cobolli’yi 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.Jannik Sinner (8 numaralı seribaşı), Alexandre Muller’i, Frances Tiafoe (12) da Filip Krajinovic’i 3-0’lık skorla geçerek yollarına devam etti.Kadınlarda Petra Kvitova (10) ve Veronika Kudermetova (11) ilk turda turnuvanın dışında kaldı. Klasmanın 44. sırasındaki Elisabetta Cocciaretto, Kvitova’yı, dünya 100’üncüsü Anna Karolina Schmiedlova da Kudermetova’yı 2-0 yenerek tur atladı.Caroline Garcia (5), dünya 64 numarası Wang Xiyu karşısında zorlansa da rakibini 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) mağlup ederek 2. tur biletini aldı.Beatriz Haddad Maia (14) ve 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko (17) da rakiplerini eleyerek adlarını 2. tura yazdırdı.