Sırplar da market boykotuna başladı

Boykot ne kadar etkili?





Sırbistan'da tüketicileri koruma derneği Efektiva, ülkede artan fiyatlardan ötürü insanları beş büyük market zincirini boykot etmeye çağırdı.Hedefte Delhaize, Mercator, Univerexport, DIS ve Lidl gibi markalar bulunuyor.Dernek, enflasyondan ötürü fiyatlardaki artışın normal olduğunu, fakat söz konusu markaların ürünlere beklenenden daha fazla zam yaptığını öne sürüyor.Boykot ilk olarak Hırvatistan'da tüketici hakları grubu Halo, Inspektore (Merhaba, Müfettiş) tarafından Ocak ayı sonunda başlatıldı. Eurospin, Lidl ve DM market zincirlerini bir hafta süreyle boykot ettiler.Bu hareket kısa sürede Bosna Hersek, Karadağ, Slovenya gibi Balkanların diğer ülkelerine de yayıldı.Euronews'e konuşan Belgrad Üniversitesi Ekonomi Fakültesi profesörlerinden Veljko Mijuskovic'e göre boykotun başarısı çeşitli faktörlere bağlı.Bunlar arasında boykotun süresi, eylemin şiddeti ve market yönetimlerinin boykota karşı geliştireceği politikalar var.Fahiş fiyatların soruşturulması ve verilerin analiz edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Mijuskovic, "tüketicinin diğer ülkelere kıyasla neden bazı ürünlerde daha fazla ücretler ödediğinin araştırılmasını ve nedenlerin saptanmasını" istedi.Ona göre, market fiyatlarında indirime gidilmesi hükümete bağlı. Sadece hükümet temel gıdaları sübvanse edebilir, yeni markaların piyasaya girişini kolaylaştırabilir ve yerli üretimin teşvikiyle ithal ürünlere bağlılığı kısabilir.Hırvatistan'da vergi kurumlarının hazırladığı yeni bir rapor, boykottan ötürü market satışlarının yüzde 53 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.Nova Ekonomija dergisi editörü Aleksandar Milosevic, "Üreticiler ve işletmeler, yüksek fiyatlardan ürün satmayı, bunu tüketicilere dikte edebilecek güçte olduklarını düşünürken, tüketiciler daha fazlasını ödemede istekli değil, daha düşük ücretli ürünlere yöneliyorlar," dedi.Milosevic, boykotun marketlerin fiyatları düşürmelerini teşvik etmede önemli bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.