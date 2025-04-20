Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Süreyya Önder, İmralı heyetinden çıkarılyor mu? /20 Nisan 2025 15:26

Sırrı Süreyya Önder, İmralı heyetinden çıkarılyor mu?

DEM Parti, İmralı heyetinde, yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in yerine başka bir ismin yer alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Uzun saatler devam eden ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre DEM Parti de, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz" denildi.

"HEYETTE YENİ BİR İSMİN YER ALACAĞI BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL"
Öte yandan aynı açıklamada, Önder'in İmralı heyetinde yer almayacağı ve yerine başka bir ismin geleceği iddialarına da, şu ifadelerle yanıt verildi:

"Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."
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