Sırrı Süreyya Önder’in filmine yasak

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri İletişim Fakültesi 3 Mayıs Amfisi’nde Beynelmilel filmi için gösterim çağrısı yapmıştı. 3 Mayıs Amfisi’nde yapılacağı duyurulan etkinlik, amfi önünde temizlik çalışması bahanesiyle iptal edildi.





Gösterimin Yapacağı Amfi Kapatıldı

Alınan bilgiye göre, gösterim saati yaklaştığında amfinin kapalı olduğunu gören öğrenciler, film izlemek için alternatif bir sınıfa geçti. Ancak bu kez de devreye Fakülte Sekreteri M.A. girdi.





“Benden İzin Almadınız”

Etkinliğe izin verilmediğini söyleyen fakülte sekreteri, “Bu etkinlik burada yapılmayacak” diyerek öğrencilerin gösterime devam etmesine engel oldu. Nedenini soran öğrencilere ise, “Benden izin almadınız. Siz, etkinlik izni alamayan öğrencilerin hakkını yiyorsunuz” şeklinde yanıt verdi.





Etkinliğin Suç Teşkil Ettiği Öne Sürüldü

Film gösteriminin yapıldığı sırada fakülte güvenlikleri de devreye girerek, etkinliğin “gürültü oluşturduğu” ve “eğitim-öğretimi engellediği için suç teşkil ettiği” iddiasında bulundu.





Fakülte Sekreteri Müsaade Etmedi

Fakülte sekreterinin, kapıyı kapatarak film gösterimini devam ettirmek isteyen öğrencilere de müsaade etmediği öğrenildi.





Kapıyı kapatmak isteyen öğrencilere izin vermeyen fakülte sekreteri M. A.’nın, kendisine etkinliğin neden yapılmadığını soran üniversite personellerine “Bunların amacı film izlemek değil, Sırrı Süreyya Önder’i anmak” dediği iddia ediliyor.