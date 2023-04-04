Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Süreyya Önder, milletvekili adayı oldu /04 Nisan 2023 17:14

Sırrı Süreyya Önder, milletvekili adayı oldu

Yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

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Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi.

2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, bin 400 adaylık başvurusu alırken 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi’nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Yeşil Sol Parti'de adaylık görüşmeleri sürerken Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın aktardığı habere göre, daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder'in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.
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