Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı!

Sırrı Süreyya Önder, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.





SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, DEM Parti’den Ahmet Türk ve birçok siyasi isim ile binlerce kişi katılım sağladı.





Cenaze namazının ardından helallik alındı ve dualarla birlikte Sırrı Süreyya Önder’in tabutu omuzlara alındı. Önder, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.





Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, ailesi, yakınları, siyasi dostları ve sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla defnedildi.





ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Önder’in annesi Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı. Acılı anneyi akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.





Önder’in cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cengiz Çandar ve çok sayıda DEM Partili, oyuncu Yılmaz Erdoğan, oyuncu Rıza Kocaoğlu da katıldı.





'BABA HAYATIN BÜTÜN RENGİ GİTTİ'

Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde konuşan kızı Ceren Önder Kandemir, gözyaşları içinde babasına yazdığı mektubu okumuştu. Ceren, babasına şu sözlerle seslenmişti: ‘Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bir tür barış mıydı bilmiyorum, hastane koridorlarındaki bayraksız kalabalıkta bir şeyler gördüm ben. Gözün arkada kalmasın.