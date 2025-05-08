Sırrı Süreyya Önder'e suikast doğrulandı: Aracında düzenek bulundu

Hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin DEM Parti cephesinden açıklama geldi.





DEM Parti’den yapılan açıklamada, “2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.





Açıklamada, Önder’in söz konusu olayı parti kurullarına taşıdığı ve gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedilirken, şu bilgilere yer verildi:





“Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."