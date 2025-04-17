Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili sıcak gelişme /17 Nisan 2025 09:42

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili sıcak gelişme

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedbir amaçlı uyutulma süresinin tedbir amaçlı beş güne çıkartıldığı açıklandı.

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DEM Partili heyet, Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı Şişli'deki hastanede siyasi, sanatçı birçok ismin geçmiş olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

Son olarak CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede Önder'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane önünde yaptığı açıklamada Önder'in uyutulma süresinin beş güne çıkartıldığını açıkladı.

"HEPİMİZİN ORTAK ARZUSU"
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Uyutma süresini beş güne çıkartmışlar. Bu da ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu. Allah'tan şifa diliyorum. Sürekli bakıldığını, değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen bütün çabaları gösterdiğini ifade ettiler. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz."

 
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