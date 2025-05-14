Sırrı Süreyya Önder'in yerine kim geçecek: DEM'de yeni yol haritası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve takip eden süreçte partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla; Türkiye için kritik bir sürecin kapıları aralanmıştı. Bu çağrı sonrası DEM Parti'nin İmralı heyeti terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için harekete geçmiş ve Adalet Bakanlığı'nın izin vermesiyle İmralı'da görüşmeler başlamıştı.





Bu görüşmeler ise 27 Şubat'ta Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısıyla devam etmişti. Bu çağrı ise 12 Mayıs'ta karşılık buldu ve PKK kendini feshetti. Bu tarihi adım sonrası gözler DEM Parti'ye çevrildi.





DEM PARTİ SAHAYA İNİYOR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya inecek olan DEM Parti, milletvekilleriyle şehirleri gezerek yeni süreci ve son durumu anlatacak. Öte yandan DEM Parti'nin pazartesi günü itibarıyla genel merkezde MYK, Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapacağı öğrenildi. Bu toplantılar sürecin devamındaki yol haritası için kritik öneme sahip.





YENİ BAŞKANVEKİLİ KİM OLACAK?

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası yeni TBMM Başkanvekili'nin kim olacağı da DEM Parti'nin masasındaki konulardan biri. Önder'den boşalan koltuk için ise Pervin Buldan'ın adı geçiyor. Bir diğer isim ise DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar.





KONGRE TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Ekim ayında 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek olan DEM Parti'nin kongre tarihini daha erkene alması da konuşulan olasılıklar arasında. DEM Parti'de Eş Genel Başkanlarda ise değişiklik beklenmiyor. Değişikliğin ise MYK'da olabileceği belirtiliyor. Amaç ise süreci daha güçlü yürütebilmek.



