Samanyolu Haber /Gündem / Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ünlü oyuncu kanser olduğunu öğrendi /24 Ekim 2021 12:48

Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ünlü oyuncu kanser olduğunu öğrendi

Oyuncu Ayberk Pekcan (51), sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.

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Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

Pekcan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”
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