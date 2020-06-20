Sirte kırmızı çizgimiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah el Sisi, Libya'nın kuzeyinde Sirte şehrine harekât düzenlemesi durumunda doğrudan iç savaşa müdahil olacaklarını kaydetti. Sisi, "Sirte bizim için kırmızı çizgi." dedi.





Ülkesinin istikrarını sağlamak ve batı sınırlarını korumak için Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getiren Sisi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkelerini savunmaları için Mısır'ın Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.





SİSİ: KAHİRE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞILIRSA...





Euronews'in haberine göre, Libya sınırındaki Sidi Barrani Askeri Üssü'nde konuşan Sisi, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan stratejik öneme sahip Sirte şehrine ve Jufra Hava Üssü'ne saldırılmasının Kahire'nin "kırmızı çizgilerini aşmak" anlamına geleceğini belirtti.





Sisi, Sirte'ye olası bir harekât girişiminin doğrudan Mısır'ın askeri müdahalesine sebep olacağı tehdidinde bulundu.





Mısır liderinin bu açıklamalarının Türkiye'nin destek verdiği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) güçlerinin başşehrin 450 kilometre doğusundaki Sirte şehrini ablukaya aldığı bir zamana gelmesi dikkati çekti.





Mısır yönetimi, Libya'daki iç savaşta ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'e bağlı güçlere destek veriyor.





Ancak Türkiye destekli UMH güçleri, son haftalarda Mısır destekli Hafter güçleri karşısında kazanımlar elde etti.





LİBYA'NIN ENERJİ İHRAÇ MERKEZLERİNDEN





Trablus ve Bingazi arasında kalan Sirte, Akdeniz kıyısında Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Sirte, 6 Ocak 2020'den bu yana Hafter güçlerinin kontrolünde.





Türkiye, Hafter güçlerinin Sirte'yi ele geçirmesinden bir süre önce Libya'ya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin gitmesine imkân tanıyan tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçirmişti.





Bu destekle birlikte Hafter'e karşı güçlenen UMH birlikleri, 4 Haziran'da Trablus'un Hafter'e bağlı birliklerden "tamamen temizlendiğini" duyurdu.





BÖLGEDE RUS SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDI





Hafter'in birlikleri Trablus'un güneyine ve doğusuna doğru çekildi, bu bölgedeki birçok kasaba ve ilçe UMH'nin kontrolüne geçti. UMH'nin bir sonraki hedefi, stratejik öneme sahip olan Sirte şehrini ve Cufra'yı geri almak.





Sirte, iç savaşta Hafter'in askeri noktalarını kurduğu, Trablus ve Bingazi'nin arasında, enerji kaynaklarına yakın ve ülke ekonomisine katkıda bulunan en büyük şehirlerinden biri.





Cufra ise Hafter'e destek için ülkede olduğu belirtilen Rus savaş pilotlarının Rus uçaklarını konuşlandırdığı bölge.