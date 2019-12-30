Samanyolu Haber /Gündem / Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı! /30 Aralık 2019 14:03

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

ABD'de bir TIR sis nedeniyle yoldan çıktı. Daha önce olan bir kaza nedeniyle olay yerinde bulunan görevliler TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

ABD'nin Texas eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir TIR'ın önündeki otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı. 

CİPE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKTI 

Kaza ABD'nin Teksas eyaletinin Lubbock kentinde meydana geldi. Otoyolda seyreden bir TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalması sonucu önündeki cipe çarparak yoldan çıktı. 

TIR'IN ALTINA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

 Daha önce meydana gelen bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunanlar ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. TIR'ın otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı
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