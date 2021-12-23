"Şişeden cin çıksa ne isterdiniz" diye soruldu; Peki gençler ne cevap verdi?

Son yıllarda yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında gençlerin yurtdışına gitmek istedikleri ortaya çıkıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada da benzer bir sonuç çıktı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, genlerle yapılan anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.







“Gençlere bir soru sorduk” diyen Kulat, “Bir şişe bulsanız kapağını açtığınızda içinden bir cin çıksa ve size ‘Benden bir tek şey isteme hakkınız var. Ve onu mutlaka gerçekleştiririm’ dese ne isterdiniz?” sorusunun yöneltildiğini kaydetti.





Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 55’in “Yurtdışına götürmesini” derken, yüzde 23’ü “İş bulmasını”, yüzde 7’si “Adalet”, yüzde 15’i ise “Diğerleri” yanıtını verdi.





SODEV ARAŞTIRMASINDA YÜZDE 65 ÇIKMIŞTI





Mayıs 2020’de Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV de yayınladığı Gençlik Araştırması Raporu’nu açıklamıştı. Araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtmişti. AKP’li gençlerde bu oran yüzde 47’yken CHP’ye oy veren gençlerde yüzde 74,4’e, İyi Parti’ye oy verenlerde yüzde 68,8, henüz oy kullanmayanlarda yine yüzde 68,8, MHP’li gençlerde yüzde 68,6’ya yükseliyor.