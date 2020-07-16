Sisi gövde gösterisi yaptı

Libya’daki iç savaşta General Halife Hafter’i destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin komşu Mısır’a ‘Türkiye’ye karşı’ doğrudan askeri müdahale çağrısı yapmasının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’den yeni bir hamle geldi. Sisi, Libya’nın doğusundan Hafter’i destekleyen çok sayıda aşiret liderini Kahire’de ağırladı.







AŞİRET LİDERLERİ KAHİRE’YE SLOGAN ATARAK GİTTİ





Aşiret liderleri Bingazi’den Kahire’ye giden uçakta ‘Sisi’ ve ‘Hafter’ sloganları atarken görüntülendi. Kahire’de düzenlenen ‘Mısır ve Libya, tek halk, tek kader’ isimli toplantıda ise Sisi, “Mısır’ın Libya’daki çabalarının ana hedefi, Libya halkının ülke ve gelecek nesilleri için daha iyi bir geleceğe ulaşma amaçlı özgür iradesini her düzeyde desteklemektir” diye konuştu.





‘AŞİRET LİDERLERİ MÜDAHALE İZNİ VERDİ’





Sisi, ‘Mısır ve Libya’nın ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturabilecek hiçbir adımı sessizce durup izlemeyeceklerini’ söyledi. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşiret liderlerinin toplantıda Mısır’a ‘Libya’nın egemenliğini korumak için’ müdahale izni verdiği belirtildi.





Libya’da BM kararlarıyla yasama organı olarak görevlendirilen Temsilciler Meclisi, hafta başında, BM’nin meşru hükümet olarak tanıdığı ve Türkiye’nin desteklediği Trablus merkezli hükümete karşı Mısır’a askeri müdahale çağrısında bulunmuştu. Yazılı açıklamada, Sisi’nin geçtiğimiz haftalarda Libya’ya müdahale imasında bulunan ifadelerinin ‘memnuniyetle karşılandığı’ belirtilmiş, “İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli” denilmişti.





Sisi’nin aşiret liderleriyle Kahire’de biraraya gelmesi, Mısır’ın komşusu Libya’da Türkiye’nin nüfuzuna karşı daha aktif bir politika izlemeye başlayacağına yoruldu. Sisi haziran ayında yaptığı açıklamada da, Sirte’nin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulamış, Temsilciler Meclisi’nden çağrı gelmesi halinde veya BM Şartı’nın nefsi müdafaa maddesine dayanarak Libya’ya müdahalede bulunabileceklerini söylemişti.