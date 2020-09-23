Samanyolu Haber /Dünya / Sisi: Libya'da Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz /23 Eylül 2020 11:27

Sisi: Libya'da Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz

Libya'daki duruma ilişkin açıklamada bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır, Sirte ve Cufra hattı ile temsil edilen kırmızı çizginin aşılmasına ulusal güvenliği ve halkının selametini korumak için karşı duracaktır" dedi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti.

Sisi konuşmasında, "Mısır halkının dost bir ülke (Etiyopya) tarafından inşa edilen Rönesans Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var" diye konuştu.

"Sudan ve Etiyopya'daki kardeşlerimizle neredeyse 10 yılımızı titiz müzakerelerle geçirdik" diyen Sisi şöyle devam etti:

"Bu yıl boyunca, arka arkaya müzakereler yaptık ancak maalesef bu çabalar istenilen sonuçları vermedi. Nil bir tarafın tekelinde değildir ve Nil suları kardeşlerimizin haklarını da azaltmadan hayatta kalmak için bir zorunluluktur."

Libya'daki duruma da değinen Sisi, 'barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için Libya'daki bütün tarafları siyasi sürece dönmeye' çağırdı.

Sisi, "Buradan ilan ettik ve tekrarladık, Mısır, savaşın devam etmesi, Sirte ve Cufra hattı ile temsil edilen kırmızı çizginin aşılmasına ulusal güvenliği ve halkının selametini korumak için karşı duracaktır" ifadelerini kullandı.
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