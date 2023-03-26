Sisi ‘şart’ koşmuştu; Erdoğan, Yunanistan’a dostluk mektubu göndermiş!

Hürriyet’te yer alan habere göre Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e kutlama mektubu gönderdi. Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.







Yunan basını Erdoğan’ın mektubuna geniş yer ayırdı. ’25 Mart milli bayramında Türkiye’den Yunanistan’a dostluk atağı’ başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Protho Thema, “Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor.” ifadelerini kullandı.





Haberde iki ülke arasında buzların eridiği ve bunda Türkiye depremi ve Yunanistan’daki tren faciasında liderlerin attığı adımların etkili olduğu vurgulandı.





Kathimerini haberinde Erdoğan’ın sözlerine yer verdi. Yunan gazete Erdoğan’ın. “Ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde ortak dönemlerimizle daha da gelişeceğine inanıyorum.” sözünü öne çıkardı.





YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE’NİN TAVIRLARI BEKLENMEDİK BİÇİMDE DEĞİŞTİ

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da aynı gün Proto Thema gazetesine mülakat verdi. Yunan bakan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Yunanistan’a açtığı diyalog kapısını kapatamayız. Türkiye’nin bize karşı olan parametreleri beklenmedik bir biçimde değişti. Ege’deki ihlaller durdu. Adalar üzerinden uçuşlar yapılmıyor. Tehdit edici ifadeler kullanılmıyor. Yani bizim herzaman diyalog için arzu ettiğimiz bir ortam hüküm sürüyor. O halde Türkiye’nin bu olumlu davranışlarına bizim de aynı oranda bir karşılık verme yükümlülüğümüz var.”







MISIR’IN 3 ŞARTINAN BİRİ YUNANİSTAN’DI

Mısır, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için 3 şart öne sürmüştü.







1- Mısır, mahkemelerinin gıyaplarında yargılayıp, suça karıştığı iddia edilen İhvan/Müslüman Kardeşler üyelerinin tümünün iadesini istiyor.





2- Mısır, Türkiye’nin Libya’dan tüm askerlerini, buraya savaşmaya gönderdiği Suriyeli paralı askerleri tümünü çekmesini istiyor.





3- Sisi, Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile sorunlarını “çözmesini” şart koşuyor. Bu şart, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı, çok tartışmalı deniz alanlarının paylaşımı anlaşmasını da içeriyor.