Sisi: Savaşı durduracak ve yardım ulaştıracak anahtar Trump'tır

Gazze’de 21 ayı aşkın süredir süren savaşın artık sona ermesi gerektiğini söyleyen Sisi, “Sayın Başkan Trump’a özel bir çağrıda bulunuyorum: Lütfen savaşı durdurmak ve yardımı ulaştırmak için her türlü çabayı gösterin. Artık bu savaş bitmeli.” ifadelerini kullandı.



Mısır, hem ateşkes sağlanması hem de yardımların ulaştırılması için sürecin içinde yer alıyor. Ancak Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı, İsrail güçlerinin Filistin tarafını ele geçirmesinden bu yana fiilen kapalı. Yardımlar şu anda İsrail’in doğusundaki kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor.



Sisi, Refah Kapısı’nın Mısır tarafında yüzlerce yardım tırının beklediğini belirtti ve “Yardımın girebilmesi için koordinasyon gerekiyor. Filistin tarafındaki kontrol İsrail ordusunda. Kapıyı açmaları gerek.” dedi.



Geçtiğimiz hafta Lübnan ve Libya’daki Mısır büyükelçilikleri önünde protestolar düzenlenmiş, göstericiler Mısır’ı Gazze’yi kuşatmakla suçlamıştı. Sisi, bu tepkilere yanıt vererek, Mısır’ın “ahlaki ve ulusal sorumluluğu gereği” yardımı engellemediğini savundu.



Trump ise Gazze’de “gerçek bir açlık” yaşandığını kabul etti. İskoçya’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından konuşan Trump, “Bazı çocuklar… bu gerçekten açlıkla ilgili bir durum,” dedi.



Trump, daha önce Katar ve Mısır’ın da dahil olduğu müzakerelere rağmen henüz bir ateşkes sağlanamadığını açıklamıştı. ABD lideri, Gazze’de yaya erişimli gıda merkezleri kuracaklarını duyurmuştu.