Sisi, tutuklanma endişesiyle Güney Afrika'ya gidememiş

Röportaj silindi

O dönemde protestocuların açlık ve kuşatma taktikleriyle dağıtılması fikrini destekleyen Abdül Nur bu görüşlerini röportajda da yineledi.

Eski Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Münir Fahri Abdül Nur, Devlet Başkanı Abdülfettal el Sisi'nin 2015 yılında Güney Afrika'ya yapacağı ziyareti Rabia katliamındaki rolü dolayısıyla tutuklanmaktan endişe duyduğu için iptal ettiğini söyledi.Abdül Nur, 14 Ağustos 2013'te başkent Kahire'de Arap Baharı protestolarına sahne olan Rabia al-Adawiya Meydanı'nda en az 900 eylemcinin Mısırlı asker ve polis güçlerince öldürüldüğü olay nedeniyle Roma Statüsü'nü iç hukuk sistemine dahil eden İngiltere ve Güney Afrika'da uluslararası suçlar kapsamında tutuklanmaktan korktuklarını belirtti.Abdül Nur, bu sebeple Sisi'yle birlikte 2015 yılında Güney Afrika'ya yapacakları bir geziyi, evrensel yargı yetkisi kapsamında tutuklanmaktan çekindikleri için iptal ettiklerini söyledi.Eski bakan, İngiltere'nin eski Kahire Büyükelçisi James Watt ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin tavsiyeleri üzerine yıllardır İngiltere'yi ziyaret etmediğini de sözlerine ekledi.Haberi duyuran Middle East Eye'a yorum yapan Büyükelçi Watt ise eski bakan ya da başka birine böyle bir tavsiyede bulunduğuna dair iddiaları reddettiğini belirtti.Abdül Nur "Rabia sırasında bir televizyon röportajında, neden protestocuları kuşatıp yiyecek ve içeceklerin onlara ulaşmasını yasaklayamadığımızı anlamadığımı söyledim. Yiyecek ve içecek dağıtımını yasaklayarak protestoları terk etmek zorunda kalırlardı." diye konuştu.Mısırlı bakanın Zat Masr haber sitesine geçen hafta verdiği röportaj silinirken, sitenin yayını da durduruldu. Hala Sisi'nin müttefiki olarak görülen eski bakanın röportajı yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler tarafından sosyal medyada geniş çaplı paylaşıldı.Arap Baharı sonrası Orta Doğu ve K. Afrika’da demokrasi: Ülkelerin demokrasi endeksi nasıl değişti?Eski bakan ne dedi?Temmuz 2013 - Eylül 2015 tarihler arasında görev yapan eski bakan Abdül Nur, röportajda Sisi hükümetine yüklendi.Ekonomik krizi aşırı borçlanmaya ve hükümet kararlarındaki güven yoksunluğuna bağlayan Abdül Nur, önümüzdeki yol şubat ayında yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili uyarıda bulundu.Seçimi "saçmalık" olarak tanımlayan Abdül Nur, hangi isimlerin Sisi'ye karşı aday olabilecek isimlerin yer alacağı listenin güvenlik güçlerince onaylayacağını ileri sürdü."Mısır'da insanlar korkuyor" diyerek ifade özgürlüğüne de değinen eski bakan, toplumsal konularda görüş bildiren herkes tutuklanabileceğini belirtti.Abdül Nur "Kanıtlar, iki kişi bir araya gelip kamusal meseleler hakkında konuşmak istediklerinde, gözetlenme korkusuyla telefonlarını bir kenara koyduklarını gösteriyor." diye konuştu.