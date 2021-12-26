Samanyolu Haber /Dünya / Sisi ve Putin arasında Süveyş ve nükleer santral görüşmesi /26 Aralık 2021 23:42

Sisi ve Putin arasında Süveyş ve nükleer santral görüşmesi

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Mısırlı mevkidaşı Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Kremlin basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile telefonda görüştü, görüşmede liderler, El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı ve yaklaşan yeni yıl vesilesiyle birbirilerini kutladı.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Mısır'daki ilk nükleer santral El Dabaa’nın inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında bir Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda ulaşılan ikili işbirliği seviyesine övgüde bulundu” ifadelerine yer verildi.


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