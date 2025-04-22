Samanyolu Haber /Gündem / Şişli Belediyesi'nde kayyımın iptali için dava açıldı /22 Nisan 2025 11:43

Şişli Belediyesi'nde kayyımın iptali için dava açıldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şişli Belediyesi'nde kayyımın iptali için dava açtıklarını duyurdu.

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin karar yargıya taşındı.

Kayyım kararının iptal talebiyle açılan davayı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu.

Ersöz, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:  

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında İç İşleri Bakanlığı’nca gerçekleştirilen “görevden uzaklaştırma” ve İstanbul Valiliği’nce yapılan “başkan vekili görevlendirmesi/kayyım atama” işlemlerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle İstanbul İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık.

Davada, iptali istenen işlemlerin dayanağı olan “Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını ve somut norm denetimi yapılmasını” da talep ettik. 

Öyle ki bu düzenlemelerin Seçme ve Seçilme Hakkı’na orantısız bir müdahale imkanı yaratması yanında, Anayasa’da düzenlenen merkezi idare-yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu da ifade ettik.

Benzer bir sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da devam ettiğini ve iptal davasının derdest olduğunu not düşelim."
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