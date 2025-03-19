Samanyolu Haber /Gündem / Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları da gözaltında! /19 Mart 2025 09:41

Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları da gözaltında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi.

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şahan'ın evinde yapılan aramaya avukatların katılmasına izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın evinde devam eden aramaya katılmak için meslektaşlarımız yanına gittiler. Ancak arama işlemlerine katılmamız engelleniyor. Avukatlar evin kapısında bekletiliyor. Buna gerekçe olarak da “avukat görüş kısıtlaması” gösteriliyor. CMK’ya aykırı bu keyfi uygulamalara son verilmesi, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın avukatının hukuki yardımından faydalanmasının engellenmemesi gerekiyor."

ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ
Öte yandan gözaltına alınan Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
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