Samanyolu Haber /Gündem / Şişli'de kayyımın kapattığı Kent Lokantaları yeniden açıldı /07 Nisan 2025 12:22

Şişli'de kayyımın kapattığı Kent Lokantaları yeniden açıldı

Kayyum yönetimi altındaki Şişli Belediyesi tarafından günlerce kapalı tutulan Kent Lokantaları yeniden hizmete açıldı. Sabah saatlerinden itibaren lokantaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirli yurttaşlara ucuz ve sağlıklı yemek sunmak amacıyla açılan Kent Lokantaları, Şişli’de 19 Mart’tan bu yana kapalıydı. 

GEREKÇE: MALZEME TEDARİKİ!
Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yönettiği belediye, lokantaların kapanma gerekçesini “malzeme tedariki” sorununa bağlamıştı.

BUGÜN YENİDEN HİZMETE GİRDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre ancak günlerce süren bekleyişin ardından, Kent Lokantaları bugün yeniden hizmete girdi.

YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ
Saat 12.00 itibarıyla açılan lokantalarda yoğunluk dikkat çekti.

40 liralık sabit menüyle yemek yiyen yurttaşlar, lokantaların açılmasından memnun olduklarını söyledi.
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