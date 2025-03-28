Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi: En az 87 kişi gözaltında

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre polis, yürüyüş daha başlamadan 5 öğrenciyi gözaltına aldı. En az 4 gözaltı aracının yer aldığı meydanda çok sayıda öğrenci ablukaya alındıktan sonra gözaltına alındı. Çevrede bulunan basın mensupları polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Avukatlara iletilen listeye göre 3'ü avukat, en az 78 ikişi gözaltına alındı.
Metro durakları ve meydanda polis ablukası
İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun (İÜK) yaptığı çağrının ardından polis Çağlayan AVM ve çevresindeki önlemlerini artırdı. Çevre metro durakları ve meydanda üst düzey polis önlemleri alındı. Çevik kuvvet ve TOMA’ların yer aldığı meydan, polis tarafındaın ablukla altına alındı.
Öğrenciler engellemelere rağmen Cevahir AVM’nin önünde toplandı
Binlerce öğrenci, Cevahir AVM’nin önindeki meydanda toplanmaya başladı. Metro çıkışından çıkmaya çalışan yüzü kapalı öğrencilere “yüzlerini açması” konusunda uyarı yapan polis, öğrencilerin metrodan dağılması gerektiği konusunda uyarı yaptı. Metroya inen öğrenciler yolun diğer tarafından çıkarak diğer gruplara katıldı.
Polis, öğrencileri yüzlerini açmadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı
Cevahir AVM’nin toplanan öğrencileri polis, yüzlerini açmadıkları için gözaltına alıyor. Polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.
Polis, basın mensuplarını alanın dışına çıkarttı
Polis, Maçka Parkı’na yürümek isteyen öğrencileri Cevahir AVM önünde abluka altına aldı. Haber takibi yapan basın mensupları alandan uzaklaştırıldı. Polis alandan uzaklaştırılanlara “Gazetecilerin takip yapmasına izin verilmeyecek” yanıtını verdi.
Polis öğrencileri önce ablukaya ardından gözaltına aldı
Cevahir AVM önünde Maçka Parkı'na yürümek için toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, ablukaya alındıktan sonra gözaltına alındı. Polis tarafından ablukaya alınan yaklaşık 50-60 öğrenci meydana gelen en az 5 gözaltı aracına alındı.
Avukatlara iletilen listeye göre; 3'ü avukat 87 kişi gözaltına alındı
Polis toplanan öğrencileri ablukaya aldı ve öğrenciler daha yürümeye başlamadan gözaltı işlemlerine başladı. Avukatlara iletilen listeye göre 87 kişi gözaltına alındı.