Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi: En az 87 kişi gözaltında

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre polis, yürüyüş daha başlamadan 5 öğrenciyi gözaltına aldı. En az 4 gözaltı aracının yer aldığı meydanda çok sayıda öğrenci ablukaya alındıktan sonra gözaltına alındı. Çevrede bulunan basın mensupları polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Avukatlara iletilen listeye göre 3'ü avukat, en az 78 ikişi gözaltına alındı.







Binlerce öğrenci, Cevahir AVM’nin önindeki meydanda toplanmaya başladı. Metro çıkışından çıkmaya çalışan yüzü kapalı öğrencilere “yüzlerini açması” konusunda uyarı yapan polis, öğrencilerin metrodan dağılması gerektiği konusunda uyarı yaptı. Metroya inen öğrenciler yolun diğer tarafından çıkarak diğer gruplara katıldı.









Polis öğrencileri önce ablukaya ardından gözaltına aldı





Avukatlara iletilen listeye göre; 3'ü avukat 87 kişi gözaltına alındı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak eylemleri, İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun (İÜK) düzenlediği yürüyüşle dokuzuncu gününde de devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi okulların öğrencilerinin oluşturduğu koordinasyonun çağrısıyla öğrenciler Cevahir AVM’nin önünde toplandı. Binlerce öğrencinin yer aldığı meydanda, “Polis simit sat onurlu yaşa, "Terörist değiliz, öğrenciyiz biz" ,"Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı. Öğrenciler çevre metro duraklarından ellerinde “Hükümet istifa", "Hak hukuk adalet", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "Kadınlar ölürken neredeydiniz?" dövizleriyle alana yürüdü. Protesto çağrısının üzerine polis çevik kuvvet ve TOMA’lar ile alanda önlemler aldı.İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun (İÜK) yaptığı çağrının ardından polis Çağlayan AVM ve çevresindeki önlemlerini artırdı. Çevre metro durakları ve meydanda üst düzey polis önlemleri alındı. Çevik kuvvet ve TOMA’ların yer aldığı meydan, polis tarafındaın ablukla altına alındı.Cevahir AVM’nin toplanan öğrencileri polis, yüzlerini açmadıkları için gözaltına alıyor. Polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.Polis, basın mensuplarını alanın dışına çıkarttıPolis, Maçka Parkı’na yürümek isteyen öğrencileri Cevahir AVM önünde abluka altına aldı. Haber takibi yapan basın mensupları alandan uzaklaştırıldı. Polis alandan uzaklaştırılanlara “Gazetecilerin takip yapmasına izin verilmeyecek” yanıtını verdi.Cevahir AVM önünde Maçka Parkı'na yürümek için toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, ablukaya alındıktan sonra gözaltına alındı. Polis tarafından ablukaya alınan yaklaşık 50-60 öğrenci meydana gelen en az 5 gözaltı aracına alındı.Polis toplanan öğrencileri ablukaya aldı ve öğrenciler daha yürümeye başlamadan gözaltı işlemlerine başladı. Avukatlara iletilen listeye göre 87 kişi gözaltına alındı.